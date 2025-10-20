Dopo la conferenza stampa, l'allenatore del Saint-Gilloise David Hubert si è fermato a parlare anche ai microfoni di Sky Sport. Dopo un saluto in italiano, il tecnico belga parla del match di domani sera contro l'Inter partendo però dal suo recentissimo approdo nel club campione nazionale: "Sono qui da circa dieci giorni, il cambio è stato inaspettato. Stavo preparando la prossima partita per conto del Leuven, poi le pause per le Nazionali sono sempre un periodo strano in Belgio, perché possono accadere tante cose. E infatti ho ricevuto una chiamata dal Saint-Gilloise che voleva parlarmi perché il loro precedente allenatore era andato via. Dopo questo colloquio ho detto sì. È stata una chiamata arrivata adesso da una squadra che gioca la Champions League ed è capolista nel campionato, quindi devi necessariamente pensarci".

Cosa hai detto ai calciatori?

"Queste cose succedono nel calcio, è il business nel quale siamo dentro. Gli allenatori vanno e vengono come i calciatori, perché le squadre vogliono sbarazzarsi dei loro tecnici oppure sono gli allenatori che vogliono provare nuove sfide. Ho detto loro che sono cose che non sono sotto il loro controllo e di non pensare al passato ma di concentrarsi sulle partite che verranno, adattandosi alle situazioni. Non c'è da essere delusi, è normale provare certe emozioni però è giusto parlarne per poi andare avanti perché ci sono tante partite da affrontare e dobbiamo guardare avanti".

Cosa pensi dell'Inter? Hai visto la gara contro la Roma?

"Ho visto l'Inter la scorsa stagione con Simone Inzaghi. Non ci sono stati troppi cambi, la squadra ha mantenuto lo stesso gruppo e lo stesso schema tattico. Amano molto pressare e hanno la qualità per fare la differenza; non puoi lasciarli liberi in zone pericolose. Sono secondi in campionato e hanno fatto l'ultima finale di Champions, stanno vivendo in una buona forma. mi aspetto una partita molto difficile. Ma io voglio competere con squadre così, voglio capire a che livello siamo. Dobbiamo giocare nel miglior modo possibile, dando il massimo come squadra e a livello individuale. Dobbiamo essere fiduciosi e approfittare dei momenti positivi che avremo".