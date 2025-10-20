Inter domani in Belgio contro l'Union SG per cercare la terza vittoria e continuare a viaggiare a vele spiegate anche in Champions League.

Come riferisce anche il Corriere dello Sport, però, non ci sarà Thuram: il francese ieri ha goduto di un giorno di riposo, dopo essere stato a Roma per incitare i compagni all’Olimpico e, al momento, resta in dubbio anche per la gara di sabato a Napoli. E allora occhio all'attacco: Lautaro a Roma non era al meglio e non è da escludere una chance dal 1’ per il tandem Esposito-Bonny.