Inter domani in Belgio contro l'Union SG per cercare la terza vittoria  e continuare a viaggiare a vele spiegate anche in Champions League.

Come riferisce anche il Corriere dello Sport, però, non ci sarà Thuram: il francese ieri ha goduto di un giorno di riposo, dopo essere stato a Roma per incitare i compagni all’Olimpico e, al momento, resta in dubbio anche per la gara di sabato a Napoli. E allora occhio all'attacco: Lautaro a Roma non era al meglio e non è da escludere una chance dal 1’ per il tandem Esposito-Bonny

Sezione: Rassegna / Data: Lun 20 ottobre 2025 alle 08:56 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
