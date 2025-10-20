David Hubert, nuovo allenatore del Saint-Gilloise, presenta così il match di domani sera contro l'Inter valido per la terza giornata di Champions League, al quale i belgi arrivano dopo una vittoria e una sconfitta: "Dobbiamo imparare dalla partita contro il Newcastle. Dobbiamo rendere la squadra più competitiva ora. Domani giocheremo contro una finalista di Champions League. Non è cambiato molto da parte loro; sono una squadra ben rodata. Hanno vinto sei partite di campionato su sei e sono secondi in Serie A. Questa è l'avversaria più dura che l'Union abbia mai affrontato in Europa. Non si può affrontare una squadra con un ranking molto più alto di una finalista di Champions League della scorsa stagione".

Per Hubert sarà una gara particolare, considerando che tornerà nello stadio dell'Anderlecht dove ha vissuto una recente esperienza da tecnico: "Stiamo cercando di far diventare questa la nostra casa in Champions League. È speciale, ovviamente, che io sia qui a giocare la Champions League, anche se mi è capitato di farlo come giocatore in passato. È particolarmente importante per l'Union. Dovremo fare del nostro meglio. Dobbiamo essere pronti a lottare per giocare una partita completa. Tutti dovranno dare il massimo. I dettagli faranno la differenza". A proposito dell'Inter aggiunge: "Non conosco il loro allenatore, Christian Chivu. Li sto analizzando solo da una settimana. Stanno costruendo la loro squadra come l'anno scorso. Hanno fatto bene e continuano a fare bene. Non vediamo l'ora di giocare. Ma ci concentriamo soprattutto su noi stessi, su come possiamo affrontarli".