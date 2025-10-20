Cristian Chivu ha una qualità che lo contraddistingue rispetto ai suoi colleghi, secondo Antonio Gagliardi, suo collaboratore a Parma, nella prima esperienza tra i professionisti del tecnico romeno. "E' un allenatore molto completo - le sue parole in esclusiva a Cronache di Spogliatoio -. Io ho avuto la fortuna di lavorare con tanti tecnici, alcuni avevano dei picchi nelle varie competenze e meno in altre perché ora per fare questo mestiere non basta essere esperti di tattica. Ci sono tante cose: la metodologia per trasferire le tue idee in campo, la comunicazione coi giocatori e coi media, la gestione dei giocatori, l'aspetto atletico e medico. Chivu è completo in quasi tutte queste competenze, si porta dietro anche un passato da giocatore importante, e dico che sarebbe stato ancora più forte nel calcio moderno. In tanti dicono che è inesperto, ma ha fatto tanti anni nel Settore giovanile, che è meglio che fare niente. Inoltre è empatico".

Ti aspettavi questo impatto all'Inter?

"Sì, perché lo conosco. Ho grande fiducia in lui. Il suo non è un lavoro facile perché è arrivato dopo il ciclo importantissimo di Inzaghi, nel quale sono stati vinto tanti trofei e raggiunte due finali di Champions. Mi aspettavo che potesse incidere, si vede un'Inter diversa: più verticale, più aggressiva e, forse, anche più posizionale".