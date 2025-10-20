Non è ancora certo il recupero di Marcus Thuram per Napoli-Inter. Come riporta oggi Tuttosport, il francese ha riposato ieri, dopo una settimana di intenso lavoro. Domani e mercoledì lavorerà da solo ad Appiano Gentile e giovedì si capirà se potrà tornare in gruppo.

Sicuramente non si rischierà nulla, le prestazioni di Bonny e Pio Esposito aiutano in tal senso. Il francese ci sarà solo se starà bene, altrimenti tutto sarà rinviato al turno infrasettimanale contro la Fiorentina di mercoledì 29 o alla trasferta a Verona del 2 novembre.