Insieme al tecnico David Hubert, in vista della partita di Champions League contro l'Inter si è presentato in conferenza stampa sul fronte Saint-Gilloise anche il capitano gialloblu Christian Burgess, che ha lanciato un messaggio preciso ai suoi compagni: "Come ha detto l'allenatore, dovremo giocare una partita quasi perfetta. Contro il PSV abbiamo dimostrato di poter fare risultato, ma l'Inter è una squadra di vertice, quindi tutti dovranno dare il massimo. Anche noi, come collettivo, dovremo lavorare di più e crederci davvero". Con quattro assist, Burgess è attualmente il miglior assistman della compagine belga. "Ho pensato a come ottenere più premi... No, sul serio. È una coincidenza. È bello, ma non sto pensando ad un titolo del genere".

C'è qualcuno che ammira all'Inter? "Conosco Manuel Akanji, perché ho visto molte partite del Manchester City quando giocava lì, ma alla mia età, guardo soprattutto me stesso. In difesa, però, l'Inter è sicuramente una squadra tosta. Abbiamo cercato di rimanere il più positivi possibile nelle ultime settimane. L'allenatore si è ambientato rapidamente. Siamo partiti bene, senza troppi problemi. Tutti hanno accolto calorosamente l'allenatore e non è cambiato molto per ora. Potrebbe ancora succedere, ma anche in quel caso, le cose si sistemeranno. Vogliamo continuare a cercare progressi". Sull'addio di Sebastien Pocognoli: "Capisco la sua decisione. È sempre difficile mettersi nei panni di qualcuno che fa un passo avanti, perché ci sono molti fattori in gioco. Ma bisogna anche rispettare quella decisione. Gli auguro buona fortuna, ma ora dobbiamo concentrarci sulla nostra storia".