Qualcuno ha dato per finita l'Inter troppo presto, secondo Riccardo Montolivo, Che, dopo la vittoria dell'Olimpico, ha rimarcato la forza della rosa nerazzurra: "La finale di Champions è andata talmente male che qualcuno ha dato per finito questo ciclo - ha spiegato l'ex centrocampista a Sky Sport -. Probabilmente il ciclo è verso la fine e la rosa va rinnovata, ma la squadra è forte: chi li ha questi giocatori? Il Napoli e pochi altri. Nella passata stagione è mancata l'attenzione, che è costata uno scudetto; penso alla partita con la Lazio. Chivu è riuscito ad accendere qualcosa".