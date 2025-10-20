Il rigore concesso in favore del Milan che ha deciso la sfida contro la Fiorentina e che ha permesso ai rossoneri di volare al primo posto in classifica accende le polemiche in Italia. Un episodio molto simile in Juve-Inter: nel gol del 4-3 di Adzic, Thuram tocca il volto di Bonny e in quel caso il gol della Juve viene concesso dopo il check perché quel tocco è stato ritenuto molto leggero. Ci sono molte similitudini e ci sono due decisioni completamente opposte. Chivu e la dirigenza nerazzurra cosa faranno?