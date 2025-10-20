Riccardo Trevisani fa un parallelo tra Roma-Inter e Juventus-Inter, due trasferte finite in maniera differente. "A Torino l'Inter non perde per presunzione, perde perché il portiere è senza le mani. A Roma, Sommer non fa nessuna grande parata. Anche su Dybala difende semplicemente il primo palo e l'altro gli tira addosso. Se non la prende è una 'quaglia' clamorosa. La sconfitta importante per me è quella con l'Udinese".

"A Roma, quando entra Pio Esposito, l'Inter migliora. Perché Lautaro quando torna dai viaggi fa sempre la stessa partita e infatti esce al 60' come a Torino. E Chivu ha attributi perché sull'1-0 togliere Lautaro è una mossa da grande allenatore e l'Inter migliora con Pio, nei falli presi, nella difesa del pallone, nel mettere in difficoltà i difensori della Roma. Vince la partita anche con un po' di fortuna, come aveva avuto un po' di sfortuna a Torino".