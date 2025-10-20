Sugli spalti dell'Olimpico per Roma-Inter c'era anche un osservatore del ct francese, Didier Deschamps. Il motivo era legato non solo a Manu Koné, ma anche a Ange-Yoan Bonny, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport.

Nessun calciatore dell'Inter era partito così forte alla sua prima stagione in nerazzurro dal 2004/05 in poi: tre gol e tre assist vincenti nelle prime sette partite di campionato. Bonny, solo in questo scorcio di Serie A, ha già fatto meglio di Correa (due più due) e Taremi (uno più tre) nell'intero campionato scorso. Ora l'obiettivo è superare i sei centri siglati col Parma.