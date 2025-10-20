A margine di un evento organizzato da Betsson.sport a Roma, Marco Materazzi elogia l'Inter per la prestazione offerta contro la Roma e indica i nerazzurri come favoriti nella corsa per lo Scudetto: "In due o tre punti ci sono tante squadre ma credo che la più forte sia l'Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione delle squadra grande equilibrio, forza e qualità. Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d'ora. Ha perso due partite, ma si è rialzata e sta dimostrando di valere la testa. Anche il Milan sta facendo un grandissimo campionato anche perché non ha le coppe".

Sulla Champions, poi, Matrix ammette come "si gioca prima di Natale e dopo Natale. Dopo la sconfitta con il Manchester City, giocando alla pari, e dopo la delusione dell'ultima finale persa con il Psg, L'Inter ha avuto la fortuna di ripartire subito con il mondiale del club. A livello tecnico è indiscutibile, poi quella di sbagliare pochi acquisti è una prerogativa di Piero Ausilio". Poi, un retroscena sul suo passato calcistico: "Dopo il Mondiale ho avuto la possibilità di andare alla Roma, ma si voleva fare il matrimonio con i fichi secchi. Sono rimasto all'Inter e penso di aver fatto abbastanza bene. Mi sarebbe piaciuto giocare con Francesco Totti e Daniele De Rossi e sono convinto che avremmo potuto vincere qualcosa insieme".