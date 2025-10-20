Obiettivo: Napoli. Dopo il successo con la Roma, oggi l'Inter volerà verso il Belgio perché domani sera, a Bruxelles, si giocherà la terza giornata della fase campionato di Champions League.

Oltre a Darmian e Di Gennaro, ancora out anche Thuram: Chivu non potrà contare sul francese contro l'Union SG. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante potrebbe comunque partire con i compagni e poi andare in tribuna. "L’obiettivo del francese è essere pronto per sabato, quando la terza trasferta in otto giorni opporrà l’Inter al Napoli al Maradona", si legge.