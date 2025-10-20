Scott McTominay ha superato il problema alla caviglia che lo aveva tenuto ai box contro il Torino sabato scorso ed è, dunque, disponibile per la trasferta di Champions League del Napoli a Eindhoven. Lo scozzese, riferisce Sky Sport, oggi si sta allenando regolarmente in gruppo, al contrario di Rasmus Hojlund che salterà la sfida con il PSV a causa di un affaticamento. Da capire se il danese riuscirà a recuperare in tempo per il big match contro l'Inter, in programma tra cinque giorni allo stadio 'Diego Armando Maradona'.