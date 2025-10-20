L'antipasto della sfida di Champions League tra Union Saint-Gilloise e Inter, che metterà di fronte le formazioni Under 19 dei due club, andrà in scena domani alle 14.30, al 'Joseph Marien' di Bruxelles Il match valido per la terza giornata della League Phase di Youth League sarà trasmesso in diretta in streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV. Inoltre, i tifosi potranno seguire la diretta attraverso il consueto live di FcInterews.it.