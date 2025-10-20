"Vedo la credibilità di una squadra che conosce il suo percorso. L'allenatore ha attecchito subito e i giocatori anche dalla panchina rispondono. Il gol è una giocata a metà tra l'errore della Roma e la bravura dell'Inter tra Barella e Bonny. Non mi stupisco dell'Inter, che mettevo dall'inizio in prima fascia". Così parla Lele Adani, ex difensore nerazzurro, nella sua analisi ieri sera alla Domenica Sportiva, a qualche ora dalla fine dell'incontro tra Roma e Inter.