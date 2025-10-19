Mattia Michielan, portiere classe 2007 passato in estate dall'Inter al Siena, si sta davvero ben disimpegnando in Serie D. L'estremo difensore ha incassato due gol in otto partite e i toscani sono in vetta provvisoriamente in compagnia della corazzata Grosseto. Michielan, al termine del successo odierno contro il Sansepolcro, ha parlato in conferenza stampa, tornando anche sul settore giovanile dell'Inter: "Il livello che ho trovato in D è molto alto, passare dal settore giovanile dell'Inter a una prima squadra non è facile. L’impatto fisico è completamente diverso, calarsi in una categoria come la Serie D è complesso”.