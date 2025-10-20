Ha fatto e farà ancora molto discutere il rigore assegnato al Milan nel finale del match con la Fiorentina e che, di fatto, ha deciso il risultato. Non condivide la scelta dell'arbitro Marinelli e del VAR Abisso neppure Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN.

"Il rigore concesso è molto discutibile - ha detto l'ex fischietto -. C'è la mano di Parisi appoggiata sul volto di Gimenez. Non c'è una trattenuta, il tocco è davvero leggerissimo. C'è semplicemente una mano poggiata al collo. A mio parere, se il rigore viene assegnato in campo, si storce il naso ma lo si accetta perché è una valutazione di campo. Al contrario, l'on-field review è fuori dal protocollo. Anche perché abbiamo un episodio molto simile in Juve-Inter: nel gol del 4-3 di Adzic, Thuram tocca il volto di Bonny e in quel caso il gol della Juve viene concesso dopo il check perché quel tocco è stato ritenuto molto leggero. Ci sono molte similitudini e ci sono due decisioni completamente opposte: o si è sbagliato in Juve-Inter o si è sbagliato in Milan-Fiorentina. Per me si è sbagliato in Milan-Fiorentina".