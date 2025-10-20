Così come l'Inter, anche il Saint-Gilloise ha svolto questa mattina l'allenamento di rifinitura presso il proprio centro sportivo di Zaventem in vista del match di Champions League. La squadra gialloblu ha scelto di allenarsi nel proprio centro sportivo anziché allo stadio dell'Anderlecht, dove giocherà martedì sera, per motivi pratici: da un lato, perché presso il loro centro hanno a disposizione tutte le strutture necessarie; dall'altro, perché la UEFA limita il tempo di allenamento allo stadio a un'ora.

David Hubert ha potuto contare su una rosa quasi al completo. Al di là del lungodegente Mohammed Fuseini, erano presenti 22 giocatori di movimento e tre portieri, nonostante Sofiane Boufal avesse una fasciatura al polpaccio. Alle 14.30, conferenza del tecnico e del capitano Christian Burgess.