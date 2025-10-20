Yann Bisseck ha le idee chiare sul suo futuro all'Inter. Secondo quanto riferito a Sky Sports Suisse da Sacha Tavolieri, il difensore centrale tedesco preferirebbe trasferirsi in un club di Premier League che competa in Champions League. Tuttavia, finora non sono arrivate offerte concrete dall'Inghilterra. L'Inter è generalmente aperta alla cessione, ma a quanto pare ha rivisto al rialzo la sua richiesta.

Invece dei 30-35 milioni di euro recentemente segnalati, i nerazzurri ora chiedono almeno 40 milioni di euro per il nazionale tedesco. RB Lipsia, Eintracht Francoforte e Monaco sarebbero altresì interessati al giocatore.