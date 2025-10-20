Nelle ultime ore, il quotidiano francese L'Equipe ha rivelato come anche l'Inter sia in corsa per Djylian N'Guessan, talentuoso attaccante classe 2008 del Saint-Etienne, che non ha ancora giocato un minuto in questa Ligue 2 ma che sta facendo parlare molto di sé specie per le ultime performance al Mondiale Under 20 in Cile che i Bleuets hanno concluso in quarta posizione. Ma sul ragazzo è fortissimo il pressing della Premier League, in particolare di un club pronto a piazzare l'accelerata decisiva.

Secondo Caughtoffside, infatti, il Chelsea vuole mettere le mani sul giocatore, in scadenza coi Verts nel 2027, già nella prossima sessione di gennaio. I Blues potrebbero lasciarlo al suo attuale club in prestito per poi testarlo per un paio di stagioni allo Strasburgo, la formazione ormai diventata una sorta di filiale della compagine londinese. 

Data: Lun 20 ottobre 2025 alle 14:22
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
