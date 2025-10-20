Nelle ultime ore, il quotidiano francese L'Equipe ha rivelato come anche l'Inter sia in corsa per Djylian N'Guessan, talentuoso attaccante classe 2008 del Saint-Etienne, che non ha ancora giocato un minuto in questa Ligue 2 ma che sta facendo parlare molto di sé specie per le ultime performance al Mondiale Under 20 in Cile che i Bleuets hanno concluso in quarta posizione. Ma sul ragazzo è fortissimo il pressing della Premier League, in particolare di un club pronto a piazzare l'accelerata decisiva.

Secondo Caughtoffside, infatti, il Chelsea vuole mettere le mani sul giocatore, in scadenza coi Verts nel 2027, già nella prossima sessione di gennaio. I Blues potrebbero lasciarlo al suo attuale club in prestito per poi testarlo per un paio di stagioni allo Strasburgo, la formazione ormai diventata una sorta di filiale della compagine londinese.