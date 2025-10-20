Non ci saranno stop per Livio Marinelli e Rosario Abisso, rispettivamente arbitro e VAR di Milan-Fiorentina, dopo l'episodio del calcio di rigore concesso nel finale di gara ai rossoneri, decisivo per la vittoria finale della squadra di Massimiliano Allegri, e che ha scatenato le ire dei viola. Secondo La Gazzetta dello Sport, i vertici arbitrali hanno rianalizzato l'episodio della presunta manata di Fabiano Parisi su Santiago Gimenez, giustificando il fischietto di Palermo nel richiamare l'arbitro alla OFR.

In sintesi, Marinelli fa le proprie scelte dopo revisione-Var consigliata da Abisso che ha ravvisato il rischio preso da Parisi. Non ci sarà assoluzione invece per l'attaccante messicano, che ha accentuato il colpo del difensore gigliato, ritenuto comunque a rischio di penalty.