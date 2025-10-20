Paolo Casarin commenta a Radio Anch'io Lo Sport le polemiche derivanti dal rigore assegnato ieri sera al Milan contro la Fiorentina. "Il vero problema, che da anni doveva essere combattuto, ed è stato lasciato crescere, è che nel calcio italiano ci sono simulazioni in ogni partita, sia in area che fuori. Finché non lo si studia e non l si combatte...".

"Bisogna penetrare - afferma ancora Casarin - in quel che i giocatori fanno e gli si dà la punizione e il giallo: vedrai che non lo fanno più. Con questo fatto che si deve fischiare poco, molti arbitri lasciano andare un sacco di cose. Se si fanno 30 falli invece che 20 non succede nulla. In Inghilterra si fischia meno perché non si simula".