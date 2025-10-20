Su Tuttosport di oggi si elogia in particolar modo la capacità di Chivu di gestire le forze di due giocatori che stanno vivendo un avvio di stagione importante nonostante l'età che avanza, Francesco Acerbi e Henkrikh Mkhitaryan. Non si può parlare di seconda giovinezza, già vissuta con Inzaghi, in pratica è come fosse una terza.

Acerbi compirà 38 anni a febbraio, Mkhitaryan 37 a gennaio. Eppure entrambi vengono da un'altra prestazione molto positiva a Roma. Molto probabilmente saranno fuori domani contro l'Union Saint-Gilloise, lasciando spazio a De Vrij e a uno tra Sucic, Zielinski o Frattesi. Ma poi c'è da giurare che torneranno in campo sabato al Maradona.