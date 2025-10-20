L'ultima giornata di Serie A fa preannunciare "un campionato meraviglioso", secondo Claudio Pasqualin. Che, guardando la classifica corta in vetta, è convinto che la bagarre scudetto appassionerà i tifosi fino alla fine della stagione: "Ci saranno emozione ed incertezza fino alla fine, a parte la Juve che si è tirata fuori", ha spiegato a Tuttomercatoweb.com l'operatore di mercato. Prima di indicare la sua personale favorita: "Il Milan al completo è una squadra che fa paura".