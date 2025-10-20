Carlo Alberto Ludi ha parlato a Radio Anch'io Lo Sport, intervenendo questa mattina, del futuro di Cesc Fabregas. Il tecnico del Como, la scorsa estate, è stato vicino all'Inter ma ha poi deciso di restare coi lariani.

"Con Fabregas abbiamo un rapporto straordinario di fiducia reciproca - ha affermato Ludi - Stiamo lavorando sul quotidiano e poi tireremo una riga a maggio, se e quando arriverà un'altra offerta per lui. Oggi sono sicuro che sia molto felice a Como e focalizzato su questo progetto".