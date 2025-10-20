Mentre la squadra si sta allenando ad Appiano Gentile in vista della trasferta di domani sera in Champions League, c'è il grande curiosità per capire quali saranno le scelte di Cristian Chivu per la partita contro l'Union Saint-Gilloise a Bruxelles. In base a quanto emerso dalla seduta, è possibile ipotizzare le scelte che l'allenatore farà, a partite dalla porta.

A seguire il servizio di Simone Togna.