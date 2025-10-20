Graziano Cesari sottolinea le nefandezze arbitrali avvenute ieri in Milan-Fiorentina. "Rocchi aveva detto, dopo Juventus-Inter, che quello di Adzic era un gol regolare, perché il colpo sul mento preso da Bonny non poteva provocare un fallo. Aveva detto sarebbero stati molto attenti a certi tipi di simulazione. E a Torino c'erano Mazzoleni e Abisso (ieri Var, ndr) assistente al Var. In quattro giornate di campionato cambiano così le valutazioni? Non è possibile".

"Senza timore di smentita - prosegue Cesari -, per me l'Aia non accetta questa situazione, questo è un errore. In più, una volta colpito, Gimenez scalcia Ranieri da terra. Non puniamo nulla?".