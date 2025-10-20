“L'Inter è tornata squadra”. Beppe Bergomi non ha dubbi e negli studi di Sky Sport commenta così la vittoria di misura ottenuta dalla squadra nerazzurra di Chivu all’Olimpico contro la Roma.

“La cosa che mi è piaciuta di più è stato l'abbraccio finale tra Chivu e Barella perché l'Inter doveva essere rimotivata e cancellare il finale di stagione - ha aggiunto -. Quando sta bene fisicamente, questa squadra è forte. Pero questa cosa qui la devi mantenere per 60 partite, se poi arriva ancora in fondo. Se avesse preso il gol del pareggio cosa avremmo detto? Che ancora cala nel finale. La squadra è sempre quella, ma il vero cambio che c'è stato tra l'anno scorso e quest'anno è la linea difensiva, che cerca di rimanere più alta".

"In difesa non hanno messo dentro un giovane, ma uno più funzionale come Akanji rispetto all'ultimo Pavard, non quello del primo anno. C'è stato un miglioramento. Quando arrivi da 3-4 anni di Manchester City con Guardiola, vieni qui e giochi, e giochi bene", ha concluso lo Zio.