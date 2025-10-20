Chivu continua con la sua idea di turnover e anche domani in Belgio ci sarà l'ennesima Inter diversa della stagione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il tecnico romeno ha in animo di modificare profondamente la squadra che affronterà l'Union Saint-Gilloise nel terzo turno della fase campionato della Champions League.

Attesa soprattutto per capire la coppia d'attacco, reparto nel quale, considerando l'assenza di Thuram, sono in tre a giocarsi due maglie. Secondo la rosea, non è da escludere un'iniziale panchina per Lautaro, da gestire dopo le fatiche con l'Argentina, il ritorno frettoloso dagli Usa e subito la titolarità contro la Roma. Dunque, non impossibile vedere dal 1' il tandem Esposito-Bonny. Sarebbe il debutto dal primo minuto per la coppia di ventenni.

Per il resto, da Frattesi e Sucic passando per De Vrij, Chivu è pronto a inserire anche altre facce nuove rispetto all'undici partito con la Roma. L'idea non cambia...