Archiviata la positiva trasferta di Roma, per l'Inter è tempo di tuffarsi nuovamente nell'atmosfera della Champions League. I nerazzurri domani sera affronteranno a Bruxelles l'Union Saint-Gilloise e come da programma stamattina la squadra è tornata in campo per l'allenamento pre-partita, prima della partenza verso il Belgio.

Unici assenti Raffaele Di Gennaro (Alessandro Calligaris al suo posto), operato allo scafoide nelle scorse ore, Marcus Thuram e Matteo Darmian, che stanno lavorando per smaltire definitivamente i loro acciacchi muscolari e non partiranno con il resto della squadra.

A seguire le immagini dal BPER Training Centre in Appiano Gentile.