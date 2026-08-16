L'Inter Women continua l'avvicinamento alla stagione 2026/2027. Il programma delle nerazzurre vede in programma oggi alle 14 la sfida contro il Newcastle in amichevole. Ecco le formazioni ufficiali.

INTER: Runarsdottir; Bartoli, Van Diemen, Andres; Robustellini, Tomasevic, Vilhjalmsdottir, Detruyer, Glionna; Bugeja, Raphino.
A disposizione: Forcinella, Belli, Santi, Polli, Magull, Paz, Tomaselli, Schough, Milinkovic, Giudici, Consolini, Bressan.
Allenatore: David Sassarini

NEWCASTLE: Rendell, Purfield, McGovern, Lambert, Larsson, Nemeth, Antonsdottir, Torpey, Joel, Lumsden, McLauchlan.
A disposizione: Tamminen, Wardlaw, Stokes, Nobbs, Gregory, Thomas, Bradley, Sevenius, Evans, Akpan, Mannion, Gale, Kiernan, Gregson, Richardson.
Allenatrice: Tanya Oxtoby

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 14:02
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.