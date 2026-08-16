Raggiante il tecnico dell'Inter Women David Sassarini nel commentare per Inter TV la vittoria delle sue ragazze contro il Newcastle di quest'oggi al St. James's Park. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa pensa della prestazione offerta oggi dalla squadra?

"Le ragazze hanno fatto un'ottima partita in uno stadio meraviglioso e in un'atmosfera bellissima. Hanno risposto alla grande, vincendo con qualità e con merito. Sono molto contento del lavoro che stiamo facendo, dobbiamo continuare così".

Com'è stato giocare in uno stadio di questo calibro?

"Sicuramente bellissimo, ha un fascino unico ed è stata una partita di livello vero, con ritmi alti e temperature basse, con un manto erboso che consente di giocare in modo molto veloce: ne è venuta fuori una partita molto bella, speravo non finisse perché mi stavo divertendo molto".

Come arriva la squadra a venerdì? C'è un aspetto in particolare su cui volete migliorare?

"Direi che ci arriviamo bene, abbiamo lavorato in modo positivo in questo mese anche se la squadra non ha ancora raggiunto il massimo potenziale. Dobbiamo ancora migliorare ma la squadra ha fatto quello che doveva fare, con qualità, intensità e voglia. Tutti gli aspetti vanno progressivamente migliorati con il lavoro, ma siamo già a buon punto con ciò che abbiamo fatto fino ad ora".