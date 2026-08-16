Dopo l'Union Berlino, l'Inter Women di David Sassarini imprime l'ennesimo timbro internazionale superando in amichevole anche il Newcastle. Nell'amichevole disputata al St. James Park, che ha fatto da prologo al vernissage della squadra maschile dei Magpies che riabbracceranno i propri tifosi in un test contro lo Strasburgo a sette giorni dal via della Premier League, le ragazze nerazzurre si sono imposte col punteggio di 2-0 davanti a qualche migliaio di tifosi presenti sugli spalti: decisive le reti, una per tempo, di Marie Detruyer, che festeggia il fresco rinnovo di contratto approfittando di un bell'assist di Elisa Bartoli, e di Elisa Polli che a quattro minuti dal novantesimo suggella la vittoria dopo che Benedetta Glionna, Haley Bugeja e la stessa Polli hanno avuto delle grandissime occasioni per raddoppiare il punteggio.

Anche Cecilia Runarsdottir ha fatto il suo alla grande, con alcuni interventi decisivi, soprattutto su Kathleen McGovern a inizio ripresa. Ma nel complesso, l'Inter ha meritato ampiamente questa vittoria che la avvicina con grande fiducia e convinzione dei propri mezzi al terzo turno preliminare della Women's Champions League contro il Wolfsburg di fine agosto.