L'Inter Women si prepara per l'esordio nel secondo turno di qualificazione della UEFA Women’s Champions League. Le nerazzurre, inserite nel Gruppo 3, affrontano la formazione norvegese del SK Brann nella semifinale in programma alle ore 16.

Le scelte ufficiali di Gianpiero Piovani e Leif Gunnar Smerud. La prima, storica partita europea dell'Inter Women verrà trasmessa in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire il match in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul canale YouTube del Club.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 33 Bartoli; 13 Merlo, 27 Csiszar, 10 Magull, 8 Vilhjálmsdóttir, 22 Schough; 7 Bugeja, 9 Polli. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 5 Andrés, 6 Santi, 14 Robustellini, 15 Serturini, 16 Tomašević, 18 Glionna, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

BRANN (4-2-3-1): 1 Panengstuen; 5 Stenevik, 3 Authen, 30 Tynnilä, 24 Lehtola; 9 Eikeland, 8 Haugland, 10 Gaupset, 16 Zomers; 22 Davidson, 19 Isaksen. A disposizione: 12 Flister, 21 Stavenes, 2 Kvamme, 6 Bogere, 7 Ellingsen, 11 Renmark, 13 Lovera, 14 Nygård, 18 Lie Eghdami, 20 Birkelund Engueleguele, 28 Peuhkurinen, 32 Johnsen Coach: Leif Gunnar Smerud

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 27 agosto 2025 alle 15:15
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print