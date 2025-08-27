Irrompe l'Olympiakos nella corsa di mercato per Mehdi Taremi. Almeno stando a quanto risulta a Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, secondo cui i greci avrebbero superato sia il PSV che il Panathinaikos, i due club che nelle ultime ore hanno manifestato il loro interessamento per l'attaccante iraniano in uscita dall'Inter. Le parti stanno discutendo per un trasferimento a titolo definitivo. Una formula attraverso la quale, tra l’incasso per il cartellino e il risparmio sull’ingaggio lordo, la società di Viale della Liberazione conta di arrivare a una cifra attorno ai 10 milioni di euro, secondo Di Marzio.