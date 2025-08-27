Dopo la conclusione della prima giornata di campionato di Serie A, si procede spediti verso il prossimo turno che l'Inter di Chivu disputerà ancora a San Siro, stavolta contro l'Udinese. Per la sfida del Meazza contro i friulani l'AIA, che ha comunicato gli arbitri della seconda giornata da poco, ha designato la direzione arbitrale guidata dall'arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato da Baccini e Colarossi e Zufferli in veste di quarto uomo. al Var ci sarà Marini, Avar affidato ad Aureliano. Di seguito tutti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto.

CREMONESE – SASSUOLO Venerdì 29/08 h. 18.30

GUIDA

BARONE – MONACO

IV: CALZAVARA

VAR: GARIGLIO

AVAR: SOZZA

LECCE – MILAN Venerdì 29/08

MARINELLI

DEI GIUDICI – MASTRODONATO

IV: ARENA

VAR: GHERSINI

AVAR: MERAVIGLIA

BOLOGNA – COMO Sabato 30/08 h. 18.30

DOVERI

PALERMO – CATALLO

IV: TREMOLADA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PEZZUTO

PARMA – ATALANTA Sabato 30/08 h. 18.30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: AURELIANO

AVAR: PAIRETTO

NAPOLI – CAGLIARI Sabato 30/08 h. 20.45

BONACINA

ROSSI C. – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: LA PENNA

AVAR: PATERNA

PISA – ROMA Sabato 30/08 h. 20.45

COLLU

CECCONI – ROSSI M.

IV: MANGANIELLO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA

GENOA – JUVENTUS Domenica 31/08 h. 18.30

CHIFFI

MONDIN – FONTEMURATO

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

TORINO – FIORENTINA Domenica 31/08 h. 18.30

ABISSO

PERETTI – PERROTTI

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

INTER – UDINESE Domenica 31/08 h. 20.45

MARCHETTI

BACCINI - COLAROSSI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: AURELIANO

LAZIO – VERONA Domenica 31/08 h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – GARZELLI

IV: COLOMBO

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA