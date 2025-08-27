Ultimi giorni di mercato e aumentano le voci sul futuro di Mehdi Taremi, fuori dal progetto Inter e in attesa di un'offerta concreta per tornare a essere protagonista. Ad oggi, riporta Sportmediaset, per l'attaccante iraniano sono due i club più interessati: PSV Eindhoven e Panathinaikos.

In vantaggio nei discorsi con il giocatore classe '92, in questo momento, sono proprio gli olandesi.