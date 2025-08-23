Buon inizio per l'Inter nella Serie A Women's Cup ieri a Genova, dove le ragazze nerazzurre hanno battuto 2-1 il Genoa. Questo il commento di Gianpiero Piovani dopo la partita ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto benissimo fino all'87', c'è stata una prevalenza di possesso palla incredibile da parte nostra. La squadra è stata brava a sbloccare la partita poi siamo andati sul 2-0. Nel secondo tempo potevamo essere un po' più lucidi ma oggi avevamo solo Haley Bugeja come prima punta perché Elisa Polli volevamo preservarla per la gara di Champions di mercoledì. Le ragazze hanno interpretato benissimo la partita, adesso cerchiamo di recuperare".

Piovani prosegue: "Quest'anno abbiamo alzato l'asticella anche nelle amichevoli per partire al meglio quindi questa vittoria ci gratifica anche se dobbiamo continuare a lavorare sodo perchè non abbiamo ancora fatto nulla: è importante mantenere questo spirito. La Champions? Per la prima volta affrontiamo questa competizione che ci siamo meritati sul campo la scorsa stagione, dovremmo affrontarla con le unghie e con i denti. Essendo il primo anno dovremo adattarci ma essere veloci a farlo ci permetterà di avere maggiori possibilità di fare bene".