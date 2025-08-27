Vita bucolica. Petar Sucic ora ammaestra il pallone in mezzo al campo, ma in passato ha fatto delle belle esperienze in fattoria. Lo ha spiegato nel corso del format 'On Board', in onda su DAZN e realizzato da Inter Media House: "Sono cresciuto in un piccolo villaggio, in una cittadina, con la mia famiglia. Abbiamo una piccola fattoria, a mio padre piace allevare le mucche: ne abbiamo diverse e quando ero piccolo, quando lui andava a fare i suoi lavori in fattoria, qualche volta la mattina magari lo aiutavo a mungerle. Mi piaceva quello stile di vita, penso di aver avuto uno stile di vita molto felice. Stavo all'aperto tutto il giorno, ero molto felice. Avevamo anche altri animali, quella parte della mia vita non la dimenticherò mai".
Sui primi calci, Sucic ha spiegato: "Ho dei bellissimi ricordi e tante emozioni legate a questo posto, sono cresciuto a Bugojno. Ho imparato molto sulla vita in questa città. Penso che questa sia stata una parte importante della mia vita perché sono cresciuto". Gli fanno vedere un'immagine con la maglia della Dinamo Zagabria, Sucic ne parla così: "E' stata la mia prima partita in Champions, la scorsa stagione. Pioveva tantissimo e pensavo che alla fine non si sarebbe giocato. Alla fine siamo scesi in campo, ero davvero felice e ho anche segnato uno dei migliori gol della mia vita. Una notte di cui mi ricorderò per sempre".
Fuori dal campo? "Non mi piace sprecare il mio tempo sui social - spiega il centrocampista nerazzurro -, sono un mezzo molto valido, ma allo stesso tempo puoi anche buttarci cinque ore e a me piace più vivermi la vita reale. Siamo sempre sotto i riflettori dei media. Ho solo bisogno, dopo una partita o un allenamento, di staccare la testa e pensare a rilassarmi. Trascorrere il mio tempo con la famiglia: è questa una delle ragioni per cui non uso i social".
Non può mancare anche una riflessione sul cugino Luka: "E' cresciuto in Austria e quando ha un po' di tempo tutti gli anni viene a trovarmi e giochiamo come facevamo da bambini. Dobbiamo essere molto orgogliosi di noi stessi, le nostre famiglie lo sono. Quando eravamo piccoli guardavamo le partite in tv insieme, adesso giochiamo insieme nella nazionale. Per me è una storia speciale".
Sulla Nazionale, Sucic ha spiegato: "Mi piace molto la nazionale e sono il ragazzo più felice al mondo quando entro in campo con quella maglia. Questa è stata una delle opportunità più importanti per me, mi diverto ogni volta. Ero felice come non mai, l'esordio è stato un momento speciale e un'emozione speciale", ha concluso.
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 14:18 La Champions League 2025/2026 è ai nastri di partenza: già definiti i primi ricavi per l'Inter. I dettagli
- 14:04 Caressa: "Bene l'Inter di Chivu, ma non buttiamo via il lavoro fatto da Inzaghi"
- 13:49 SM - Palacios pronto a volare in Brasile. Ma non sarà l'unico a salutare: Taremi tra PSV e Panathinaikos
- 13:35 Trent'anni fa Javier Zanetti scendeva in campo in Inter-Vicenza: prima pagina di un amore lungo una vita intera
- 13:21 Serie A, oltre 4 milioni di spettatori su DAZN: Inter-Torino la seconda gara più vista
- 13:07 Florenzi dice addio al calcio: "Amico mio farai sempre parte di me. Grazie a chi mi ha accompagnato"
- 12:54 La Stampa - Torino, Asllani è il regista della ripartenza. E Baroni striglia i suoi dopo il pesante ko contro l'Inter
- 12:41 Corriere di Bergamo - Lookman in stand-by: si allena a parte fino al 2 settembre. In attesa di novità
- 12:28 Serie A, gli arbitri della seconda giornata: Inter-Udinese affidata a Marchetti, al VAR ci sarà Marini
- 12:13 Lavelli: "Vittoria che dà serenità, mi tengo stretto il premio personale. La squadra ha talento"
- 12:00 CORTOCIRCUITO Inter, ZALEWSKI e PALACIOS via SENZA SOSTITUTO? Solo 21 di movimento. E in ATTACCO...
- 11:59 Carbone: "Anche contro il Cagliari i ragazzi hanno dimostrato una cosa"
- 11:45 SM - PSV e Panathinaikos su Taremi. Olandesi avanti nelle discussioni
- 11:30 Andrea Mancini: "Ho scoperto Leoni e segnalato Pio Esposito al Barça. Poi Pogba, David Silva..."
- 11:16 CdS - Sucic subito protagonista: ora per Chivu sarà dura rinunciare al croato
- 11:02 Champions, Capello: "La storia recente dell'Inter dimostra una cosa. C'è da trasformare la rabbia di Monaco: a Chivu non manca nulla per arrivare in fondo"
- 10:48 Sucic: "Amo lo stile di vita bucolico, non uso i social. Nazionale? Ogni volta un'emozione e sull'esordio in UCL..."
- 10:34 Corsera - Tre variabili sul prezzo di San Siro. E il comitato Sì Meazza fa un esposto alla Corte dei Conti
- 10:20 Corsera - Stesse pedine, nuova Inter: il tratto d'identità dei cambiamenti di Chivu
- 10:06 TS - Sucic brilla già nel centrocampo nerazzurro. Retroscena a sorpresa: nel 2021 fu bocciato dalla Primavera del Torino
- 09:52 TS - La cura Chivu funziona: l'Inter ha già cancellato i fantasmi del finale di stagione
- 09:38 TS - Ausilio e Baccin nel mirino dell'Al-Hilal: a settembre previsto pressing insistente dei sauditi
- 09:24 TS - Opportunità last-minute: sullo sfondo Akcicek e Chiarodia. Capitolo Taremi: non ci sono sviluppi immediati
- 09:10 GdS - Champions, si riparte. Big europee lontane, ma c'è l'esempio dell'Inter
- 08:56 CdS - Testa, gambe e nuovi principi: la "rivoluzione silenziosa" di Chivu
- 08:42 Prosinecki: "Sucic è esattamente come si è mostrato in questo inizio: totale. Sarà un pilastro della nuova epoca. Lo volevano in tanti, ma lui..."
- 08:28 CdS - Palacios saluta: nuovo difensore per Chivu? Marotta-Carnevali: dialoghi per Taremi
- 08:14 GdS - Sucic subito da veterano, ampi margini per Diouf: il futuro è già qui
- 08:00 GdS - Palacios saluta l'Inter e torna in Sud America: accordo trovato con il Santos. E si libera uno slot...
- 01:07 Prima GdS - Inter, largo a Sucic. Il giovane croato ha conquistato i tifosi. Con lui e Diouf il futuro nerazzurro è ora
- 00:00 Non iniziate a parlare di Chivuismo
- 23:47 Archiviato il Torino, è già tempo di pensare a Inter-Udinese: dove vederla in TV
- 23:33 Qui Udinese - Runjaic prepara il match contro l'Inter: previsto un allenamento a porte aperte al Bluenergy Stadium
- 23:19 Grande prestazione contro il Torino, Sucic è il primo MOTM della stagione dell'Inter
- 23:05 Cagliari Primavera, Trepy: "Volevamo vincere questa finale, ma a volte basta un errore e può accadere di tutto"
- 23:01 Dall'Arabia - Al-Hilal, offerta ufficiale ad Ausilio e Baccin. Il ds apre dopo una telefonata con Inzaghi
- 22:37 Cagliari Primavera, Pisano: "C'è un po' di rammarico, ma sono contento perché siamo una squadra vera"
- 22:23 Sky - Su Taremi non c'è solo il PSV: forte interesse del Panathinaikos
- 22:09 La Russa: "Dispiaciuto per la Curva Nord. Ci vogliono equilibrio ma anche scelte coraggiose, non solo penalizzanti"
- 22:00 Supercoppa Inter-Cagliari, Carbone in conferenza: "Emozioni forti, i ragazzi meritano questo successo"
- 21:55 Inter Women sfida il Brann nelle qualificazioni alla Women's Champions League: le convocate di Piovani
- 21:52 Inter-Cagliari, Pisano in conferenza: "Ci abbiamo creduto, orgoglioso dei ragazzi"
- 21:50 Inter-Cagliari, Paul Mendy in conferenza: "Rammarico per il risultato"
- 21:46 Inter-Cagliari, Iddrissou in conferenza: "Sono felicissimo per questo risultato"
- 21:40 Inter, Thuram è diventato uno dei 4 giocatori con almeno due marcature multiple in Serie A contro il Torino
- 21:35 Bastoni, gol e assist nel vincente esordio dell'Inter in campionato: "Rieccoci"
- 21:21 Inter Primavera, Carbone: "Il club merita di fare questo tipo di partite, sono contento per i ragazzi". Poi ringrazia Zanchetta
- 21:13 Inter Primavera, Zarate: "L'obiettivo era vincere, sono felice di festeggiare. Carbone..."
- 21:08 Inter U20, Lavelli: "Gioia immensa e ottimo inizio. Questa Inter può arrivare in fondo"
- 20:55 Inter-Cagliari, Up&Down della Supercoppa: Zouin e Lavelli decisivi dalla panchina
- 20:42 Leoni al Liverpool, Buffon amaro: "C'è dispiacere. Siamo un campionato di passaggio. Ma non significa che..."
- 20:40 Lavelli riacciuffa il Cagliari nel finale, poi i rigori dicono nerazzurro: la Supercoppa è dell'Inter!
- 20:28 Viscidi: "Pio Esposito e Camarda? C'è una cosa che mi rende veramente felice"
- 20:13 Sky - Oristanio resta in Serie A: il Parma trova l'accordo con il Venezia, la formula
- 19:59 UFFICIALE - Udinese, nuovo innesto in attacco prima dell'Inter: dal Midtjylland arriva il polacco Buksa
- 19:45 Galante: "Inter, grande partenza. Thuram e Lautaro coppia affiatata, Sucic mi è piaciuto e un dato mi ha colpito"
- 19:30 UFFICIALE - Mulattieri saluta l'Italia e il Sassuolo: l'ex Inter è un nuovo attaccante del Deportivo La Coruña
- 19:15 GdS - Palacios-Santos, l'affare è ai dettagli. L'Inter affonda per un nuovo difensore?
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER STRAVINCE, MERCATO ancora APERTO: PALACIOS via, TAREMI ancora NO. Le ULTIME
- 18:45 Inter U23, Kamate: "Buon punto contro il Novara, ora testa alla prossima"
- 18:30 Inter Primavera, Cerpelletti: "Vogliamo onorare lo scudetto, faremo il possibile per vincere la coppa. Carbone..."
- 18:15 Tarantino: "Supercoppa Primavera grande occasione per noi. L'Inter prova sempre a raggiungere i traguardi"
- 17:55 Cagliari, Giulini: "Supercoppa Primavera contro l'Inter motivo di orgoglio". Poi racconta l'affare Esposito
- 17:41 I Led del Meazza rivelano alcuni dei nuovi partner commerciali dell'Inter
- 17:27 UFFICIALE - Nemanja Matic torna in Serie A: il serbo ha firmato per il Sassuolo
- 17:13 Amicizia oltre confine: Buchanan esulta come Thuram. Il Tikus lo omaggia sui social
- 16:59 De Siervo: "In bocca al lupo all’Inter per la nuova esperienza con l’Under 23". Poi annuncia una novità
- 16:45 videoA Novara il primo storico punto per l'Inter U23: le immagini della partita
- 16:31 Palacios al Santos: il diritto di riscatto è stato fissato a 10 mln di euro. Per l'Inter una percentuale sulla rivendita
- 16:17 Como, Suwarso: "Non è vero che abbiamo rifiutato 70 mln di euro per Nico Paz"