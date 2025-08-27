"Un difensore in uscita, ma non è scontato che ce ne sia pure uno in entrata". Questa la considerazione del Corriere dello Sport dopo la notizia dell'accordo tra Inter e Santos per il trasferimento di Palacios ai brasiliani in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

"L’intero ingaggio dell’argentino sarà a carico del club verdeoro, mentre l’Inter, nel caso in cui il riscatto venisse esercitato, manterrà il 20% della rivendita- puntualizza il quotidiano romano -. La partenza di Palacios non cambia le prospettive in casa nerazzurra. L’innesto di un nuovo difensore centrale non è una questione numerica, ma tecnica. Chivu potrebbe avere bisogno di un rinforzo là dietro, ma occorrono l’occasione e il profilo giusto. Insomma, antenne drizzate fino alla conclusione del mercato".

E occhio anche alla situazione Taremi, anche lui in uscita: ieri contatti tra Marotta e Carnevali a margine della Supercoppa Primavera...