Emiliano Viviano ha parlato dell'Inter e del calciomercato nerazzurro ai microfoni di Tv Play. Secondo l'ex portiere la squadra messa a disposizione di Chivu è assolutamente più forte rispetto a quella di una stagione fa.

"Ma come fa questa Inter a non essere più forte dell'anno scorso? Fosse stata una partita dell'anno scorso, sarebbe stata una partita identica, solo che sarebbero entrati Correa e Arnautovic e non sarebbe successo più niente - le sue parole -. Non ha venduto nessun titolare e ha aggiunto Sucic, Diouf, Luis Henrique, Bonny ed Esposito".