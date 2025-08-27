La prima giornata della Serie A 2025/26 si è chiusa con 4.208.482 di telespettatori su DAZN, tra gli ascolti relativi alle singole partite del campionato e quelli di Zona DAZN, per chi ha preferito seguire alcuni match in contemporanea. Un dato che segna un incremento del 6% rispetto all’esordio della scorsa stagione (3.964.019). La gara più vista è stata Juve-Parma, la seconda Inter-Torino. Ecco i dati riportati da Calcio e Finanza:

Genoa-Lecce – 70.342 spettatori

Sassuolo-Napoli – 573.465 spettatori

Roma-Bologna – 252.961 spettatori (in co-esclusiva con Sky)

Milan-Cremonese – 480.303 spettatori

Como-Lazio – 245.801 spettatori (in co-esclusiva con Sky)

Cagliari-Fiorentina – 145.906 spettatori

Juventus-Parma – 756.771 spettatori

Atalanta-Pisa – 98.956 spettatori

Udinese-Hellas Verona – 212.618 spettatori

Inter-Torino – 597.951 spettatori (in co-esclusiva con Sky)