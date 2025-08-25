Benedetta Glionna, attaccante classe 1999 dell'Inter Women, crede fortemente nelle potenzialità della squadra di Gianpiero Piovani che si è appena affacciata alla nuova stagione: "Questa è una formazione forte e molto competitiva, ma siamo anche un gruppo positivo fatto di calciatrici che lavorano insieme verso un obiettivo comune e che sono disposte ad aiutarsi a vicenda. Cosa prenderei dalle mie compagne? Tantissime cose, però se devo scegliere dico la visione di gioco e la fantasia di Magull", ha detto l'ex Roma in un'intervista pubblicata sul Matchday Programma di Inter-Torino.