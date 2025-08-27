Marcus Thuram tra i 23 convocati di Deschamps per le prossime partite della Francia contro Ucraina e Islanda. Escluso dalla lista Benjamin Pavard. Sono queste le decisioni del commissario tecnico francese. Nella lista compare anche il nome di Khepren Thuram, centrocampista della Juventus che affronterà l'Inter dopo la sosta.

Sezione: Focus / Data: Mer 27 agosto 2025 alle 14:32
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print