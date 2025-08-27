Petar Sucic ha dimostrato di poterci stare alla grande in questa Inter. Una prima prestazione niente male, considerando le difficoltà anche emotive dell'esordio in uno stadio come San Siro. Il croato si è destreggiato molto bene, dimostrando di saper leggere il gioco con astuzia e intraprendenza. TuttoSport svela un retroscena abbastanza clamoroso: "Nel 2021 Sucic era in prova con la Primavera del Torino, ma fu bocciato dai dirigenti. All'epoca giocava nei bosniaci del Mostar. Venne giudicato non all'altezza".