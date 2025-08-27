"Sorpreso per l'avvio stagionale dell'Inter? Mi sorprendeva il pessimismo che si era creato attorno all'Inter". Parola di Nicola Ventola, presente come di consueto nel salotto calcistico di Viva el Futbol, su Youtube, dove l'ex giocatore della beneamata è stato sollecitato a rispondere sulla sua ex squadra.

"Io sono fiducioso, la squadra è rimasta intatta con giovani forti e un allenatore che secondo me saprà variare nei momenti di difficoltà - ha continuato prima di esprimere parole di grande fiducia nei confronti di Chivu -. Secondo me è stato bravo a mantenere un modulo che i ragazzi sanno a memoria ma sono curioso e anche convinto di vedere il nuovo allenatore nei momenti di difficoltà perché secondo me saprà variare, sapendo fare ciò che non faceva Inzaghi, con modulo e giocatori. Sono molto fiducioso".