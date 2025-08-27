L'Inter ha deciso di non portare avanti i discorsi di mercato per Oumar Solet dopo che l'Udinese ha detto no all'offerta arrivata da Viale della Liberazione di acquistarlo in prestito. Il club friulani, qualora riuscisse a trattenere in rosa l'ex difensore del Salisburgo, sarebbe pronto a rinnovargli il contratto. Lo riporta Fabrizio Romano.