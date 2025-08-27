Anche il Corriere dello Sport oggi celebra l'esordio in Serie A di Petar Sucic, subito a suo agio a San Siro con la maglia nerazzurra. E il nuovo numero 8 sembra poter ricalcare la lunga e fortunata dinastia di croati nell'Inter.

Come sottolinea il quotidiano romano, le indicazioni del precampionato hanno reso più facile la scelta su chi dovesse sostituire lo squalificato Calhanoglu nella prima giornata. "Un test impegnativo, considerando il peso della maglia e l’emozione dell’esordio davanti a un pubblico esigente come quello di San Siro, ma nulla che il croato non potesse gestire - si legge -. In parte Frattesi, tornato a disposizione da giorni, ma soprattutto Zielinski (subentrato al 79’ al posto di Mkhitaryan), in cuor loro avranno coltivato la speranza di essere in campo dal primo minuto. Chivu però non ha nutrito dubbi: la scelta era ricaduta sull’ex Dinamo Zagabria già da tempo".

E Sucic non si è lasciato scappare l'opportunità. Il croato - come racconta il CdS - ha mostrato la qualità, l’applicazione e la gamba per essere subito protagonista. "Sarà difficile rinunciare a lui d’ora in avanti: Chivu ha già capito che la generosità del croato tornerà spesso utile e, anzi, rischierà di non poterne fare a meno. Insomma, la sensazione è che non sarà a lungo l’alternativa da mandare in campo solo in caso di defezioni. Da interno di centrocampo nel 3-5-2, nei due davanti alla difesa o a ridosso della punta in caso di passaggio al 3-4-2-1. La duttilità sarà il grande passepartout verso un minutaggio da protagonista destinato a consolidare una tradizione che ha già regalato tante soddisfazioni in passato".