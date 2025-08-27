Il Brann infrange i sogni dell'Inter Women di partecipare per la prima volta nella sua storia alla Champions League Femminile. A Interello, la squadra di Gianpiero Piovani si illude dopo il gol di Vilhjálmsdóttir, al 7', ma si fa riprendere subito da Zomers sei giri d'orologio più tardi. Nella ripresa, al 56', Gaupset firma il sorpasso delle norvegesi che spalanca loro le porte verso la finale. Alle nerazzurre ora resta lo spareggio per il terzo/quarto posto contro Valur o Braga, match che regalerà solo un pass per la Women's Europa Cup: l'appuntamento è per sabato prossimo, alle ore 11. 

TABELLINO: 
SK BRANN - INTER 2-1
GOL: 7' Vilhjálmsdóttir (I), 13' Zomers (B), 56' Gaupset (B). 

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic (79' 16 Tomašević), 33 Bartoli; 13 Merlo (69' 20 Detruyer), 27 Csiszar (79' 21 Tomaselli), 10 Magull, 8 Vilhjálmsdóttir (59' 18 Glionna), 22 Schough (59' 15 Serturini); 7 Bugeja, 9 Polli. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 5 Andrés, 6 Santi, 14 Robustellini, 16 Tomašević, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani.

BRANN (4-4-2): 1 Panengstuen; 5 Stenevik, 3 Authen, 30 Tynnilä, 24 Lehtola; 9 Eikeland, 8 Haugland, 10 Gaupset, 16 Zomers (80' 28 Peuhkurinen); 22 Davidson, 19 Isaksen (46' 13 Lovera). A disposizione: 12 Flister, 21 Stavenes, 2 Kvamme, 6 Bogere, 7 Ellingsen, 11 Renmark, 14 Nygård, 18 Lie Eghdami, 20 Birkelund Engueleguele 32 Johnsen Coach: Leif Gunnar Smerud,

Recupero: 1' - 3'
Ammonite: Stenevik (B), Polli (I), Davidson (B), Gaupset (B)
Arbitro: Emily Heaslip
Assistenti: Leoni Harland, Miroslava Pastoreková
Quarto Ufficiale: Miriama Bočková

Data: Mer 27 agosto 2025 alle 18:15
Autore: Mattia Zangari
