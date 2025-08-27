A qualche giorno dal gong finale, continua il fermento in casa Inter, dove le operazioni di mercato non sembrano affatto finite. Se ai tifosi del Biscione quasi certamente rimarrà l'insoddisfatto desiderio Ademola Lookman, masticherà meno amaramente il presidente Beppe Marotta. A rendere meno acre queste ultime battute di calciomercato ci pensano Mehdi Taremi e Thomas Palacios. Entrambi in uscita dal club di Viale della Liberazione ed entrambi destinati a salutare.

Sebbene le due operazioni non siano ancora state concluse e addirittura per l'attaccante iraniano è ancora tutto aperto, c'è in tal senso ottimismo. Secondo Sportmediaset entrambi i giocatori sopraccitati lasceranno Milano e se sul primo si stanno muovendo sia il PSV Eindhoven, come già detto qualche ora fa, che il Panathinaikos con gli olandesi in vantaggio sui greci, procede a vele spedite la trattativa per la partenza del difensore argentino reduce dall'avventura a Monza prossimo alla stretta di mano definitiva con il Santos.